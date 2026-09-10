Sabaudia, modifiche alla viabilità per lavori stradali fino al 2026

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Il Comune di Sabaudia ha annunciato l’inizio di lavori per il ripristino del manto stradale che coinvolgeranno diverse strade cittadine. Le modifiche alla viabilità prenderanno il via il 9 settembre e si protrarranno fino al 30 settembre 2026.

Le operazioni si svolgeranno in fasce orarie comprese tra le 4:30 e le 12:30, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui tratti specifici che verranno interessati dagli interventi.

Durante questo periodo, i residenti e le attività commerciali della zona potrebbero riscontrare cambiamenti sostanziali nella viabilità. Non sono state fornite informazioni riguardo ai soggetti incaricati di gestire i lavori, il che potrebbe generare qualche confusione.

Il provvedimento include un divieto di sosta con rimozione forzata e l’istituzione di un senso unico alternato, che sarà regolato tramite semafori o movieri. La viabilità tornerà alla normalità al termine di ciascun intervento, limitando i disagi per gli utenti della strada.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il comunicato ufficiale pubblicato dal Comune di Sabaudia sul loro sito web, che offre aggiornamenti e informazioni aggiuntive sui lavori in corso.