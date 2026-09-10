Sabaudia, modifiche alla viabilità per lavori stradali fino al 2026

Il Comune di Sabaudia ha annunciato l’inizio di lavori per il ripristino del manto stradale che coinvolgeranno diverse strade cittadine. Le modifiche alla viabilità prenderanno il via il 9 settembre e si protrarranno fino al 30 settembre 2026.
Le operazioni si svolgeranno in fasce orarie comprese tra le 4:30 e le 12:30, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui tratti specifici che verranno interessati dagli interventi.
Durante questo periodo, i residenti e le attività commerciali della zona potrebbero riscontrare cambiamenti sostanziali nella viabilità. Non sono state fornite informazioni riguardo ai soggetti incaricati di gestire i lavori, il che potrebbe generare qualche confusione.
Il provvedimento include un divieto di sosta con rimozione forzata e l’istituzione di un senso unico alternato, che sarà regolato tramite semafori o movieri. La viabilità tornerà alla normalità al termine di ciascun intervento, limitando i disagi per gli utenti della strada.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il comunicato ufficiale pubblicato dal Comune di Sabaudia sul loro sito web, che offre aggiornamenti e informazioni aggiuntive sui lavori in corso.