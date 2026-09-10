Latina, consulenza nutrizionale per lipedema e linfedema il 18 settembre

Giovedì 18 settembre, la Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale Kennedy, offrirà una giornata di consulenza nutrizionale dedicata a chi affronta il problema del lipedema e del linfedema.
Questa giornata è stata organizzata per fornire un supporto utile attraverso una corretta alimentazione, in collaborazione con esperti del settore, al fine di accompagnare i trattamenti medici già in corso. Durante la consulenza, si affronteranno aspetti chiave come il microcircolo, il drenaggio linfatico e il benessere delle gambe.
I posti per la consulenza sono limitati, quindi si consiglia di contattare la Farmacia Comunale per prenotare un appuntamento.
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Latina o contattare direttamente la farmacia.