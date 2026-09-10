Cisterna di Latina, Premio Letterario Sportivo Invictus: assegnazione a Palazzo Caetani

Cisterna di Latina ha recentemente accolto l’assegnazione del Premio Letterario Sportivo Invictus, giunto alla 7^ edizione, che ha avuto luogo presso il Palazzo Caetani. Secondo quanto comunicato dal Comune, questo premio è diventato un punto di riferimento per autori e case editrici impegnati nella promozione della cultura sportiva in Italia.

Il Premio Invictus è organizzato dalla casa editrice Lab DFG e riceve il supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani, della Regione Lazio e del principale partner Gruppo FS Ferrovie dello Stato italiane. La serata finale ha visto la conduzione del giornalista RAI Sport Alessandro Antinelli e ha riunito figure di spicco del panorama sportivo.

Durante la manifestazione, la giuria, presieduta da Luca Pancalli, ex Presidente del CIP, ha premiato Emanuele Atturo per il suo libro Il mito dei bomber di provincia (ed. Einaudi). La motivazione del premio sottolinea come il libro celebri il calcio romantico delle province italiane. Sono stati riconosciuti anche altri lavori, tra cui La colpa è di chi muore di Marco Bellinazzo e Il destino di un bomber di Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna.

Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, e l’assessore alla Cultura, Maria Innamorato, hanno manifestato il loro orgoglio per l’evento, evidenziando il legame tra il premio e la città. Hanno anche messo in luce l’importanza della lettura e della diffusione della cultura, coinvolgendo gli studenti del Campus dei Licei “Ramadù” nella valutazione delle opere finaliste.

Il Premio Invictus rappresenta un connubio tra sport e letteratura, valorizzando valori come il sacrificio e la resilienza. Per restare aggiornati e conoscere i dettagli sulle prossime edizioni, è consigliabile visitare il post ufficiale del Comune.