Gaeta, Storie Diffuse: Francesco Costa il 12 settembre

Francesco Costa sarà a Gaeta il 12 settembre alle 18:00 per presentare il suo libro Corri verso la notte. L’appuntamento si svolgerà presso la libreria Il Sole e la Cometa, in occasione della quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse – Voci sul mare, organizzato dall’Associazione PostScriptum con il sostegno del Comune di Gaeta.

Durante l’evento, Costa dialogherà con Milena Mannucci. Il libro, pubblicato da Marlin, racconta il rapimento e l’assassinio di Giacomo Matteotti, mettendo in luce la figura di Pietro Fortuna, un giovane aspirante giornalista, e le sue relazioni amorose in un contesto di forte tensione politica.

Originario di Napoli, Francesco Costa ha una carriera ricca di opere tradotte in diversi paesi, tra cui Germania, Grecia, Giappone e Spagna. Le sue pubblicazioni affrontano temi di rilevanza storica e sociale, sempre con uno sguardo attento alla narrativa contemporanea.

Il Festival Storie Diffuse continua con incontri con autori e reading in scenari suggestivi di Gaeta, sottolineando l’importanza di questa manifestazione culturale per il tessuto locale. L’incontro è aperto a tutti, senza bisogno di prenotazioni o costi di partecipazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Culturale PostScriptum al numero 0771 463837 o via email all’indirizzo postscriptumgaeta@gmail.com. La sede si trova in Via Mazzini 14, 04024 Gaeta LT.