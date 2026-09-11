Sabaudia, sospensione del nuovo servizio di trasporto pubblico

Il Comune di Sabaudia comunica che il TAR Lazio ha deciso di sospendere l’entrata in vigore del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale, inizialmente previsto per il 14 settembre 2026.
Fino al 14 settembre, il servizio di trasporto continuerà come attualmente, senza alcuna modifica, e sarà gestito dalla ditta Biancchi.
Non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo a possibili cambiamenti nel servizio dopo il 14 settembre 2026, né dettagli sul nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale.
Per rimanere aggiornati e ottenere ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune.