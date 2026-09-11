Priverno, ‘Il suono della speranza’: appuntamento il 12 settembre

Il suono della speranza è in programma sabato 12 settembre 2026 alle 17:30 presso l’Auditorium Infermeria dei Conversi, situato nel suggestivo Borgo Fossanova. Questo evento è organizzato in collaborazione tra l’Associazione di Volontariato Anastasis ODV e il Comune di Priverno.

Durante l’incontro, si intende diffondere un messaggio di speranza, rinascita e inclusione. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in momenti di riflessione e condivisione, accompagnati dalle melodie del duo Mirko & Giorgia. Il tema principale sarà la rinascita, sia a livello personale che sociale, sostenuto da un messaggio chiaro e significativo: “ogni nota porta speranza, guarigione, relazione”.

La partecipazione è gratuita e l’evento è aperto a tutti, offrendo un’opportunità per sensibilizzare e coinvolgere la comunità locale.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 349 0924204.