Latina, disinfestazione contro le zanzare: cosa sapere dal 14 al 18 settembre 2026

Il Comune di Latina ha annunciato che dal 14 al 18 settembre 2026 si effettueranno interventi di disinfestazione adulticida per contrastare la proliferazione delle zanzare in tutto il comune.
Questa azione fa parte di un programma di prevenzione mirato a limitare la presenza di insetti infestanti, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e migliorare la qualità della vita nei vari quartieri della città.
Il Comune fornirà quotidianamente informazioni sulle aree interessate dagli interventi, in modo da tenere informati i residenti riguardo al calendario delle operazioni previste.
Durante i trattamenti, è consigliato:
- tenere porte e finestre chiuse;
- evitare di lasciare cibi, vestiti e oggetti all’esterno;
- tenere gli animali domestici all’interno;
- svuotare i sottovasi di balconi, terrazzi e giardini.
In caso di maltempo, gli interventi saranno rimandati.
Per essere sempre aggiornati sulle zone coinvolte nella disinfestazione, si invitano i cittadini a seguire i canali ufficiali del Comune.