Priverno, Festa dello Sport 2026: appuntamento 27 settembre al Parco di San Martino

La Festa dello Sport 2026 si svolgerà domenica 27 settembre 2026 nel bellissimo Parco di San Martino. Questo evento è realizzato grazie all’impegno di ASD Pisolo Bike e di diverse associazioni locali.

La giornata inizierà alle ore 9.00 con il ritrovo e la partenza della cicloturistica organizzata da ASD Pisolo Bike. Alle ore 9.30, si terrà l’inaugurazione della mostra “Nel mirino della storia: Erminio Frasca e il suo piattello d’oro”, curata da Alessandro Paglia, presso la Corte del Castello di San Martino.

Alle ore 12.00, apriranno gli stand gastronomici, seguiti dal raduno delle associazioni partecipanti previsto per le ore 14.15. Il corteo inaugurale partirà alle ore 14.30, accompagnato dalle note del Complesso Bandistico Città di Priverno.

In seguito, ci saranno i saluti istituzionali e l’accoglienza degli ospiti alle ore 14.45. Dalle ore 15.30 fino alle ore 19.00, si susseguiranno dimostrazioni ed esibizioni organizzate dalle associazioni, dalle società sportive e dalle palestre del territorio.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Priverno.