Gaeta, conferimento cittadinanza onoraria al PIME

Il Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) ha ricevuto la Cittadinanza Onoraria durante una cerimonia che si è tenuta nell’Aula Consiliare di Gaeta. All’evento hanno partecipato il Sindaco Cristian Leccese, il Superiore Generale Padre Francesco Rapacioli e l’Arcivescovo Mons. Luigi Vari, insieme a diverse autorità civili e militari e a un ampio pubblico.

Questa cerimonia ha creato un legame speciale tra Gaeta e il PIME, attivo nella città dal 1926. Il Sindaco ha evidenziato il significato storico e spirituale dell’istituto per la comunità, sottolineando come i missionari abbiano trasformato Monte Orlando in un simbolo di accoglienza e collaborazione.

Padre Rapacioli ha fatto notare che la bellezza del luogo va oltre il semplice aspetto estetico, rappresentando un invito a diventare persone migliori e a cercare la verità. Questo evento fa parte delle celebrazioni per il Centenario 1926-2026 dell’arrivo dei missionari del PIME a Gaeta.

Significativi interventi sono stati portati anche dal Rettore PIME di Gaeta, Padre Daniele Belussi, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Gennaro Dies, insieme a vari consiglieri comunali.

Questo riconoscimento non si limita a celebrare la storia passata, ma rappresenta anche un impegno concreto per costruire un futuro di accoglienza, fede e fraternità tra i popoli.