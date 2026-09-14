Latina, appuntamenti gratuiti per il benessere: prenota ora

La Farmacia Comunale di Latina ha organizzato due eventi gratuiti dedicati al benessere e alla prevenzione, aperti a tutti i cittadini. Le date da tenere a mente sono il mercoledì 23 settembre e il giovedì 24 settembre, come comunicato dal Comune.

Il primo evento, in programma per il 23 settembre, prevede un trattamento viso Archetipa, un’opportunità per prendersi cura della propria pelle con un trattamento su misura. Il secondo appuntamento, che si svolgerà il 24 settembre, offre un test dell’udito gratuito, realizzato in collaborazione con Udisens. Questo controllo è semplice e non invasivo, perfetto per salvaguardare la salute dell’udito.

Queste iniziative permettono ai cittadini di concentrarsi sul proprio benessere, supportati da professionisti del settore. Tuttavia, il comunicato non specifica come prenotare per partecipare.

Per chi desidera ulteriori informazioni, è possibile visitare direttamente la Farmacia Comunale di Latina.

È inoltre consigliabile consultare il post ufficiale del Comune per ulteriori dettagli e aggiornamenti sui servizi offerti.