Priverno, Festival Musicale dei Monti Lepini: appuntamenti 2026

Il 19 settembre 2026 segna l’inizio ufficiale a Priverno della I Edizione del ‘Festival Musicale dei Monti Lepini’, un evento culturale che abbraccia ben 9 comuni dei Monti Lepini e propone un programma ricco di 18 concerti.
Questo festival è messo in piedi dall’Orchestra Territoriale ‘G. Tartini’, riconosciuta dal Ministero della Cultura e sostenuta dalla Regione Lazio. La manifestazione punta a offrire un percorso musicale di alta qualità, che spazia dal repertorio barocco alla musica contemporanea, valorizzando i luoghi storici del nostro territorio.
Per Priverno, sono previsti due eventi di particolare importanza:
Sabato 19 settembre 2026 – ore 21:00 | Auditorium di Santa Chiara “Dialoghi in musica tra epoche pt. 1”
In programma: Händel (Sinfonia da ‘Alcina’), Vivaldi (Concerto per due violini RV522), C.P.E. Bach (Sinfonia in mi min), Haydn (Concerto per violoncello n. 1), Giona Mason (Scherzo da ‘Balky Tetraptych’).
Solisti: Elena Spurio e Giulia Bruno (violini), Leonardo Guidi (violoncello).
Direttore: Antonio Cipriani.
Sabato 12 dicembre 2026 – ore 18:00 | Chiesa di San Tommaso d’Aquino “Dialoghi in musica tra epoche pt. 2”
Il programma prevede: Rossini (Giovanna d’Arco, trascrizione di G. Mason), Mendelssohn (Sinfonia n. 10), Holst (St Paul’s Suite), Francesco Fortunato (Romanza n. 2 per trombone e archi), Giulia Tagliavia (‘E ti lasci andare’).
Solisti: Simona Ruisi (mezzosoprano), Gian Marco Santoro (trombone).
Direttore: Antonio Cipriani.
L’ingresso è libero e si invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi.
L’Orchestra Territoriale ‘G. Tartini’, organizzatrice del festival, fornisce ulteriori dettagli attraverso il post ufficiale del Comune di Priverno.
Per rimanere aggiornati su eventuali modifiche al programma, è consigliabile seguire i canali ufficiali dell’organizzazione.