Sabaudia, accesso al mare: il Comune non arretra

Il Comune di Sabaudia ha chiarito la sua posizione sull’accesso al mare, confermando di non avere intenzione di retrocedere su questo tema e di sostenere la situazione dei varchi sul lungomare di Sabaudia. Questa decisione nasce dalla volontà di garantire a tutti i cittadini l’accesso libero al mare.

L’amministrazione comunale ha fatto sapere di aver avviato misure amministrative per assicurare la disponibilità degli accessi al mare, enfatizzando l’importanza della coerenza e della tutela del territorio. Il contesto attuale è segnato da un forte interesse pubblico, con il Comune impegnato a mantenere l’accesso al demanio marittimo libero e garantito.

A seguito di una recente sentenza del Tar del Lazio, l’amministrazione ha ribadito la sua determinazione a proteggere i diritti dei cittadini in merito all’accesso al mare. È fondamentale evidenziare che la questione rimane aperta e che il Comune è pronto ad affrontare eventuali problematiche legate a questo argomento.

Per sostenere la questione dei varchi, il Comune ha adottato atti amministrativi e sta collaborando con enti competenti per garantire il rispetto delle normative vigenti. È cruciale che l’accesso al mare continui a essere considerato un tema di interesse pubblico, in modo da tutelare i diritti dei cittadini.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia sui suoi canali istituzionali.