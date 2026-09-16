Latina, bando PPP per la riqualificazione del Mercato Annonario: domande entro il 1° dicembre 2026

Il Comune di Latina ha pubblicato, il 2 settembre 2026, un avviso per raccogliere proposte di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) mirate alla riqualificazione del Mercato Annonario e delle aree circostanti, nel cuore del centro storico della città.

Questo progetto punta a ridare al Mercato un ruolo attivo nella vita dei cittadini. Tra gli obiettivi principali ci sono il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, la modernizzazione delle attività commerciali, la promozione della cultura gastronomica e della sana alimentazione, e il supporto all’artigianato e alle produzioni agricole e enogastronomiche locali.

Inoltre, il bando prevede la creazione di spazi per attività culturali, sociali, didattiche e turistiche, insieme all’adozione di soluzioni innovative e sostenibili dal punto di vista energetico.

È fondamentale notare che il Comune di Latina non prevede alcun onere economico, né diretto né indiretto, né forme di compartecipazione finanziaria per l’intervento presentato.

Gli operatori economici interessati hanno tempo fino al 1° dicembre 2026, alle ore 12:00, per inviare le loro proposte. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica indicata nel bando.

Per ulteriori dettagli e per consultare l’Avviso completo con la documentazione necessaria, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.