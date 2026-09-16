Gaeta, celebrazione di San Nilo: evento stasera alla Spiaggia di Serapo

Questa sera, 16 settembre, la Spiaggia di Serapo ospiterà la celebrazione in onore del giorno di San Nilo, un evento organizzato dalla Parrocchia – Santuario diocesano San Nilo Abate di Gaeta.

Il programma della serata prevede l’inizio della processione alle ore 17, seguita dalla benedizione della spiaggia. Al termine della celebrazione, si terrà una santa messa. L’intrattenimento sarà garantito dai giullari di Minturno, e per concludere in bellezza ci saranno anche fuochi a mare.

Per chi cerca ulteriori dettagli, come l’orario esatto della santa messa, è meglio consultare il post ufficiale o i canali social della parrocchia. Al momento, non sono state rese note informazioni riguardo al costo di partecipazione o al numero di persone attese.

Questo evento è aperto a tutti e offre l’occasione di vivere momenti di convivialità e spiritualità con la popolazione locale, favorendo incontri e riflessioni collettive.