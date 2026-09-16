Cisterna di Latina: cordoglio per Daniele Bellisari

Il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita di Daniele Bellisari, tragicamente venuto a mancare a causa di un incidente sul lavoro a Ostia. Questa tragedia ha colpito non solo i suoi familiari, ma ha scosso anche l’intera comunità di Cisterna.

Nel suo messaggio di condoglianze, il sindaco ha dichiarato: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, desidero porgere le più sincere condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i familiari, colpiti da questo grave lutto. La perdita di una vita sul lavoro è un evento devastante, un’altra esistenza spezzata che tocca profondamente la comunità di Cisterna, oltre ai suoi cari e amici”.

La comunità è invitata a unirsi nel dolore per la scomparsa di Bellisari, un episodio che sottolinea l’importanza della sicurezza sul lavoro e il rispetto per la vita di ogni lavoratore.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali del Comune di Cisterna di Latina e di prestare attenzione ai messaggi di sostegno per la famiglia in questo momento difficile.