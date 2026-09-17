Cisterna di Latina, screening cardiovascolare gratuito il 21 settembre

Lunedì 21 settembre, dalle 9 alle 12, il camper dell’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e Malattie Cardiovascolari sarà presente in Piazza XIX Marzo a Cisterna di Latina per offrire screening gratuiti, dedicati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con la Asl di Latina.

I cittadini che si recheranno al camper, attrezzato come un vero e proprio ambulatorio e con la presenza di medici e infermieri, potranno sottoporsi a test preliminari e ricevere una visita gratuita. Durante l’incontro, verranno valutati diversi parametri per identificare eventuali fattori di rischio. Inoltre, saranno distribuiti materiali informativi sulle malattie cardiovascolari e sui metodi per prevenirle.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, lo scompenso cardiaco colpisce circa l’1,5% della popolazione italiana, ovvero oltre un milione di persone. Le malattie cardiovascolari, infatti, causano più di 4,3 milioni di decessi ogni anno in Europa.

“La prevenzione e la diagnosi precoce sono essenziali per la salute della nostra comunità”, ha dichiarato la Direttrice Generale della Asl di Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli. “Portare la medicina di prossimità direttamente nelle piazze ci consente di individuare i fattori di rischio in modo tempestivo.”

Il Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa, sottolineando come la medicina si avvicini ai cittadini per migliorare il loro benessere. Ha anche ringraziato i medici di medicina generale locali per il loro supporto all’iniziativa.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono visitare il post ufficiale del Comune di Cisterna o contattare la Asl di Latina.