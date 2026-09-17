Latina, Natale 2026: raccolta di manifestazioni di interesse

Il Comune di Latina ha lanciato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse relative a iniziative turistico-culturali e allestimenti da includere nel programma del Natale 2026.

Le proposte possono riguardare eventi che si terranno dal 20 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Questo periodo rappresenta un’ottima opportunità per presentare idee e progetti in grado di arricchire l’atmosfera natalizia della città.

La scadenza per inviare le proposte è il 10 ottobre 2026 alle ore 24.00. Gli interessati sono invitati a far arrivare le loro idee entro questo termine per poter essere prese in considerazione.

Per maggiori dettagli, l’avviso pubblico e i documenti necessari sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Latina, consultabile all’indirizzo qui.

Attualmente, non sono stati specificati i luoghi in cui si svolgeranno le attività né i soggetti coinvolti. Pertanto, i cittadini e le associazioni interessate sono incoraggiati a seguire il post ufficiale per eventuali aggiornamenti.

Per domande o chiarimenti, è possibile contattare il Comune di Latina attraverso i canali ufficiali.