Latina, avviso pubblico per Natale 2026: candidature aperte

Il Comune di Latina ha avviato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse, con l’intento di realizzare iniziative culturali e turistiche e allestimenti in vista del Natale 2026.

Le proposte selezionate saranno attuate dal 20 novembre 2026 fino al 6 gennaio 2027. Gli interessati possono inviare le loro idee entro la scadenza del 10 ottobre 2026 alle ore 24.00.

Per chi cerca ulteriori informazioni, l’avviso pubblico e la documentazione necessaria sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Latina.

Il Comune stesso è responsabile di questa iniziativa. Per ulteriori dettagli, si può visitare il sito ufficiale seguendo questo link: Avviso pubblico.

È consigliabile controllare regolarmente il sito del Comune per eventuali aggiornamenti e modifiche alle informazioni già disponibili.