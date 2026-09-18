Sabaudia: conferma la nuova Hollywood del Litorale Pontino

Sabaudia ha ufficialmente confermato il suo status di nuova Hollywood del Litorale Pontino. La notizia è stata condivisa dal sindaco Alberto Mosca durante l’annuncio di un progetto che coinvolgerà la produzione cinematografica in città.

L’iniziativa mira a trasformare Sabaudia in un set cinematografico permanente, in grado di attrarre troupe e tecnici per la realizzazione di film. Questo progetto offre un’opportunità concreta per l’economia locale, con l’arrivo di oltre 60 professionisti tra attori e membri delle troupe cinematografiche.

Attualmente, si stanno preparando le riprese del film Go, una produzione di Rai Cinema. Le riprese sono previste dal 28 settembre fino alla fine di ottobre e coinvolgeranno un numero notevole di operatori del settore.

Il sindaco Mosca ha messo in evidenza l’importanza di questa iniziativa per Sabaudia, sottolineando come la presenza di un set cinematografico possa stimolare ulteriormente l’economia locale, creando nuove opportunità per alberghi, ristoranti e attività commerciali della zona.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di seguire il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Sabaudia.