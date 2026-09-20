Sabaudia, aggiornamenti su abbonamenti Metrebus Lazio

Il Comune di Sabaudia ha fornito nuove indicazioni riguardo agli abbonamenti e alle agevolazioni relative al servizio di trasporto pubblico Metrebus Lazio. Queste informazioni sono rivolte ai cittadini residenti nel Lazio con un’età superiore ai 70 anni.

Le nuove agevolazioni consentiranno ai cittadini over 70 di usufruire di vantaggi legati ai mezzi pubblici. Tuttavia, nel comunicato non sono stati forniti dettagli specifici sugli abbonamenti e sulle modalità per richiedere tali agevolazioni.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile visitare il post ufficiale di Astral Trasporti e Mobilità e il sito web del Comune di Sabaudia.