Latina, Palio dei Borghi: appuntamento il 20 settembre in piazza del Popolo

Oggi, nella sala De Pasquale, è stata presentata la VII edizione del Palio dei Borghi. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Matilde Celentano e gli assessori Andrea Chiarato, Annalisa Muzio e Gianluca Di Cocco.

Questo evento, promosso dalla ASD “Palio dei Borghi – Città di Latina” e diretto da Gianluca Marchionne, si svolgerà domenica 20 settembre in piazza del Popolo, con inizio alle ore 17.

Il Palio dei Borghi è una competizione podistica a staffetta che coinvolge le squadre dei vari borghi di Latina. Questa manifestazione è caratterizzata da valori come inclusione, tradizione e convivialità, offrendo un’opportunità di aggregazione per tutti i partecipanti.

La cittadinanza è invitata a unirsi a questo evento sportivo, che promette di essere un momento di festa e condivisione per chiunque voglia partecipare.

Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile visitare il sito ufficiale del comune di Latina.