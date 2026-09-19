Cisterna di Latina, Giornata Nazionale SLA: Fontana e Palazzo illuminati

Oggi, Cisterna di Latina celebra la Giornata Nazionale SLA, un appuntamento che raggiunge la sua 19ª edizione, sostenuto dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e dal patrocinio dell’ANCI, come ha comunicato il Comune.

In questa giornata particolare, la Fontana Biondi e l’ex Palazzo comunale di corso della Repubblica si colorano di verde. Questa scelta serve a mettere in luce una realtà spesso dimenticata e a dare spazio a chi, ogni giorno, combatte contro la sclerosi laterale amiotrofica.

Illuminare di verde questi luoghi rappresenta un gesto che invita a non perdere mai la speranza e a mantenere alta l’attenzione sui diritti, sulle necessità e sulla dignità delle persone affette da questa malattia. È un atto simbolico che intende rafforzare il legame tra chi vive con la SLA, le loro famiglie e l’intera cittadinanza.

Per saperne di più sulla Giornata Nazionale SLA e sulle iniziative di sensibilizzazione, è possibile visitare il post ufficiale del Comune.