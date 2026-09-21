Latina, incontri per prevenire truffe agli anziani dal 25 settembre

Riprendono gli incontri dedicati alla prevenzione delle truffe che colpiscono gli anziani a Latina. Questi appuntamenti si terranno presso il Parco Ex-EverGreen, in via Roccagorga, a partire da venerdì 25 settembre alle ore 17:30, come comunicato dal Comune.
Il progetto ha l’obiettivo di informare i cittadini sui rischi delle truffe, con un focus particolare sulle persone anziane, che spesso si trovano a dover fronteggiare queste problematiche.
La partecipazione a questi incontri è aperta a tutti, offrendo un’importante opportunità per ricevere informazioni utili e imparare come proteggersi da eventuali raggiri.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Latina.