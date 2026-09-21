Sabaudia, premiazione atleti di Canoa: evento al Centro Remiero

Il Centro Remiero della Marina Militare sarà il palcoscenico di una cerimonia di premiazione per i giovani atleti del Campionato Nazionale di Canoa della Lega Navale Italiana. Questo evento ha lo scopo di mettere in luce i talenti emergenti che si sono distinti in questa affascinante disciplina sportiva.

All’evento parteciperà il Comandante C.F. Massimiliano Caramia, insieme al suo staff. La premiazione si svolgerà nell’ambito della Festa dello Sport, un’iniziativa che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Al momento, non ci sono notizie precise riguardo alla data e all’ora della cerimonia, né sul numero degli atleti che saranno premiati o sui tipi di riconoscimenti che verranno conferiti. Queste informazioni sono in attesa di conferma, ma si spera di riceverle a breve.

Il Comune di Sabaudia invita tutti a rimanere sintonizzati per gli aggiornamenti sull’evento, che si prospetta come un’occasione speciale per celebrare lo sport e valorizzare i giovani talenti che arricchiscono la comunità.