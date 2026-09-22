Cisterna di Latina, Consiglio Comunale: convocazione straordinaria

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina ha indetto un adunanza straordinaria presso il Palazzo Comunale, nell’aula consiliare al primo piano. L’incontro si svolgerà il Giovedì 24 settembre 2026 alle ore 16:00, con una seconda convocazione fissata per Venerdì 25 settembre 2026 alle ore 17:00, come comunicato dal Comune.

Nel corso della seduta, saranno trattati diversi argomenti all’ordine del giorno. Tra questi, si procederà all’approvazione del verbale della riunione precedente, si esaminerà il bilancio consolidato dell’esercizio 2025 e si discuteranno varie modifiche al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028. Ci sarà anche una discussione sulla classificazione amministrativa delle strade pubbliche e sull’adozione del Piano Particolareggiato Esecutivo di Doganella di Ninfa.

Le discussioni saranno condotte dal presidente del Consiglio Comunale, Ing. Quirino Mancini, che si occuperà anche dei diritti di prelazione su alloggi PEEP e dell’approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale per un nuovo stabilimento enologico.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune o di contattare l’ufficio competente.