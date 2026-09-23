Gaeta, eventi: accoglienza delegazione americana dal 24 al 28 settembre

Dal 24 al 28 settembre, la città di Gaeta avrà il piacere di ospitare una delegazione di leader politici statunitensi in occasione della Festa dei Santi Cosma e Damiano. Questo incontro, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Cristian Leccese, è un’opportunità per rafforzare i legami con la comunità italo-americana del New England.

Per cinque giorni, la delegazione, composta da 19 membri, sarà guidata da importanti figure della politica del Massachusetts, tra cui Sal DiDomenico, Senatore e Presidente della Saints Cosmas and Damian Society, E. Denise Simmons, Vice Sindaca di Cambridge, e Marc C. McGovern, ex Sindaco di Cambridge. A questo gruppo si unirà anche una delegazione da Frontignan La Peyrade, cittadina francese gemellata con Gaeta, rappresentata da Rosemonde Artasone Ziri e Daniela Forestier.

Il programma prevede momenti di intensa devozione, come la partecipazione alla tradizionale Processione dei Santi Medici il 26 settembre. Gli ospiti parteciperanno anche a una cerimonia ufficiale in Via Cambridge, la strada dedicata alla città americana, e visiteranno luoghi storici significativi come il Castello Angioino-Aragonese e la Montagna Spaccata.

Il sindaco Leccese ha sottolineato l’importanza di questo evento, considerandolo un ponte tra il passato di emigrazione di Gaeta e l’attuale apertura della comunità verso il mondo. È un momento per rinnovare e consolidare il legame di amicizia e collaborazione con Cambridge.