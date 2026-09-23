Gaeta, eventi: accoglienza delegazione americana dal 24 al 28 settembre

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Dal 24 al 28 settembre, la città di Gaeta avrà il piacere di ospitare una delegazione di leader politici statunitensi in occasione della Festa dei Santi Cosma e Damiano. Questo incontro, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Cristian Leccese, è un’opportunità per rafforzare i legami con la comunità italo-americana del New England.

Per cinque giorni, la delegazione, composta da 19 membri, sarà guidata da importanti figure della politica del Massachusetts, tra cui Sal DiDomenico, Senatore e Presidente della Saints Cosmas and Damian Society, E. Denise Simmons, Vice Sindaca di Cambridge, e Marc C. McGovern, ex Sindaco di Cambridge. A questo gruppo si unirà anche una delegazione da Frontignan La Peyrade, cittadina francese gemellata con Gaeta, rappresentata da Rosemonde Artasone Ziri e Daniela Forestier.

Il programma prevede momenti di intensa devozione, come la partecipazione alla tradizionale Processione dei Santi Medici il 26 settembre. Gli ospiti parteciperanno anche a una cerimonia ufficiale in Via Cambridge, la strada dedicata alla città americana, e visiteranno luoghi storici significativi come il Castello Angioino-Aragonese e la Montagna Spaccata.

Il sindaco Leccese ha sottolineato l’importanza di questo evento, considerandolo un ponte tra il passato di emigrazione di Gaeta e l’attuale apertura della comunità verso il mondo. È un momento per rinnovare e consolidare il legame di amicizia e collaborazione con Cambridge.