Priverno, Fiera Nostra: appuntamento il 4 ottobre al Parco Archeologico

Il 4 ottobre 2026, dalle ore 08.00 alle 15.00, il Parco Archeologico Privernum ospiterà il ritorno della storica Fiera Nostra, un evento che celebra le tradizioni e la cultura del nostro territorio.

La fiera si svolgerà tra le antiche rovine della città di Piperno, dove è nata nel 1828. Questo Parco Archeologico offre un contesto unico che unisce storia e cultura, rendendo onore alle attività commerciali e sociali che hanno caratterizzato la zona nel corso del tempo. Conosciuta anche come Piperno Vecchio, la fiera si è sempre tenuta il primo giovedì di ottobre, diventando così un appuntamento fisso nella tradizione locale.

Durante l’evento, ci saranno banchetti artigianali e una zona gastronomica dove si potranno gustare i prodotti tipici del luogo. Tra le varie attrazioni, si esibiranno i “Due Mantici” con momenti di musica popolare e si terranno spettacoli teatrali. Non mancheranno visite guidate alle rovine, attività ludico-creative per i bambini e il Gioco dell’oca, organizzato dai Musei Archeologici di Priverno in collaborazione con la Ludoteca Comunale “Lucignolo”.

Chi desidera partecipare come venditore può consultare sul sito del Comune l’avviso pubblico per richiedere uno spazio per la vendita temporanea. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Vi invitiamo a seguire il post ufficiale per eventuali aggiornamenti sul programma e ulteriori informazioni.