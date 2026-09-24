Latina, mostra ‘Latina – Arsenal’ fino al 30 settembre

Fino al 30 settembre, il Museo Cambellotti di Latina accoglie la mostra che racconta un capitolo interessante della storia sportiva della città: “Latina – Arsenal. Il sogno del 1965. Luigi Peronace, Tommaso Cifra, John Charles”, come riportato dal Comune.

Questa iniziativa è stata realizzata dall’associazione culturale sportiva Terra Pontina, nell’ambito del Villaggio Europeo dello Sport. Durante l’inaugurazione, hanno partecipato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il presidente di Terra Pontina Giovanni Milite, insieme ai vicepresidenti Giacomo De Luca e Andrea Zambon, oltre al segretario Paolo Bernola e alla consigliera Valentina Colonna.

La visita alla mostra è completamente gratuita per chiunque voglia scoprire questo evento. Gli orari di apertura del museo sono i seguenti:

Lunedì: 9.00–13.30 e 15.00–17.30

Mercoledì: 9.00–13.30

Giovedì: 9.00–13.30 e 15.00–17.30

Venerdì: 9.00–13.30

Domenica: 10.00–13.30 e 14.30–18.00

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Latina.