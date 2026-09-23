Latina, mostra ‘Latina – Arsenal’ fino al 30 settembre

Fino al 30 settembre, il Museo Cambellotti accoglie la mostra che racconta un capitolo affascinante della storia sportiva di Latina: ‘Latina – Arsenal. Il sogno del 1965. Luigi Peronace, Tommaso Cifra, John Charles’, come comunicato dal Comune.

L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale sportiva Terra Pontina, nell’ambito del Villaggio Europeo dello Sport. Durante l’inaugurazione, hanno partecipato diverse personalità, tra cui l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il presidente di Terra Pontina Giovanni Milite, i vicepresidenti Giacomo De Luca e Andrea Zambon, il segretario Paolo Bernola e la consigliera Valentina Colonna.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Gli orari di apertura sono i seguenti: Lunedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30, Mercoledì dalle 9.00 alle 13.30, Giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30, Venerdì dalle 9.00 alle 13.30, Domenica dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Per avere ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina o i canali social dell’organizzazione.