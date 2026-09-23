Cisterna di Latina, apertura straordinaria di Tres Tabernae: 27 settembre

Il Comune di Cisterna di Latina ha reso noto che l’area archeologica di Tres Tabernae aprirà straordinariamente in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026. Questo evento si svolgerà domenica 27 settembre, presso il sito archeologico situato lungo la Via Appia al km 58.100.

L’area di Tres Tabernae è una delle tappe storiche più interessanti della Regina Viarum, un’antica mansione citata negli itinerari romani e associata al passaggio dell’apostolo Paolo. Questo insediamento ha una storia ricca e significativa, poiché si affaccia su una via importante che collegava Roma con il sud della penisola.

In questa apertura straordinaria, saranno disponibili navette gratuite dalla stazione FS di Cisterna, con partenze fissate alle ore 9:15, 10:20 e 11:30. Inoltre, si svolgeranno visite guidate gratuite, con partenze programmate alle ore 9:30, 10:45 e 12:00.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0773-473610. Si informa che non sono disponibili dettagli sull’orario di chiusura dell’evento.

Questa iniziativa, promossa dal Comune di Cisterna di Latina, è aperta a tutti i cittadini e visitatori, offrendo un’occasione unica per esplorare il patrimonio culturale locale.

È consigliabile tenere d’occhio i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti o modifiche al programma.