Sabaudia, illuminazione pubblica: concessione avviata

Il Comune di Sabaudia ha avviato la concessione per la gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica sul territorio. La notizia è stata annunciata dal Sindaco Alberto Mosca insieme alla consigliera Rosella Garrissi.

Questa concessione prevede interventi specifici per migliorare l’efficienza energetica della rete esistente, in linea con le attuali esigenze di transizione energetica e sostenibilità. Tuttavia, al momento non sono stati comunicati dettagli precisi riguardo alla data di inizio dei lavori né sulla durata della concessione.

Non sono disponibili informazioni sui criteri di selezione per la gara, né sul numero di offerte ricevute. Gli interessati possono seguire il post ufficiale del Comune per eventuali aggiornamenti futuri.

Il progetto fa parte di un piano più ampio di riqualificazione e innovazione dei servizi pubblici, mirato a garantire un’illuminazione più efficiente e sostenibile per tutti i cittadini di Sabaudia.