Cisterna pronta per Trentino, sfida proibitiva nei playoff scudetto di volley

Cisterna Volley si appresta ad affrontare la testa di serie #1 Trentino nei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega

Un impegno proibitivo, alla prima esperienza assoluta in un playoff scudetto. Ma è proprio con la forza dell’incoscienza e dell’entusiasmo che Cisterna può anche pensare di ottenere un risultato clamoroso coronando il proprio sogno di scoprirsi competitiva ai massimi livelli.

Cisterna Volley a vivere il suo esordio in un playoff scudetto affrontando niente meno che l’Itas Trentino, testa di serie #1 dopo la regular season, prima classificata assoluta in considerazione di un miglior quoziente set dopo avere concluso la stagione con lo stesso numero di punti di Perugia.

Cisterna-Trentino, si gioca sabato

Trentino ha mostrato una solidità invidiabile, chiudendo il girone di ritorno con undici vittorie consecutive e conquistando il primo posto in classifica. Due sole le sconfitte subite da Trento nella prima parte della stagione, contro Perugia in casa e contro Civitanova in trasferta, poi ‘vendicate’ nel corso del girone di ritorno.

La serie tra Cisterna Volley e Itas Trentino si gioca al meglio delle cinque gare che sono già state calendarizzate. La prima squadra che si aggiudica tre partite chiude il conto e accede alle semifinali dove affronterebbe la vincente della sfida sulla carta più incerta, quella tra Verona e Piacenza.

Questo il calendario delle gare playoff di Cisterna

Gara 1: 8 marzo, ore 20.30 – a Trento

Gara 2: 16 marzo, ore 18 – a Cisterna di Latina

Gara 3: 23 marzo, ore 17 – a Trento

Eventuale Gara 4: 26 marzo, ore 20.30 – Cisterna di Latina

Eventuale Gara 5: 30 marzo, ore 17 – a Trento

I precedenti tra Cisterna e Trentino

Essendo il primo accesso di Cisterna ai playoff è evidente che si tratta anche del primo precedente assoluto tra le due squadre in un playoff scudetto. Due le vittorie di Trento sui pontini per caso nella partita in programma nella primissima giornata di andata e ritorno di regular season. Tuttavia le due squadre si sono incrociate anche nei quarti di finale della Coppa Italia, con Trentino che ha avuto la meglio per 3-1 in una gara secca.

Itas Trentino, un dominio costruito su numeri impressionanti

L’Itas Trentino si è imposta come la squadra da battere in questa stagione, con un bilancio straordinario di 20 vittorie su 22 partite e un totale di 57 punti in classifica. Il primato è stato ottenuto grazie a un attacco solido e a una difesa compatta, con numeri di alto livello: in 22 partite Trento ha chiuso con 2032 punti a segno (media di 92,36 a partita) a fronte di 1786 punti negativi con 113 ace (5,13 a partita) e 21 muri (media 81,18 a partita) il migliore in assoluto di tutto il campionato che ha visto due sole squadre – Trento e Perugia – superare il muro dei 200 ace complessivi.

Cisterna Volley, un percorso di crescita per l’impresa

Una stagione positiva quella di Cisterna, pur con qualche colpo a vuoto nel finale ma può puntare su gara #1 in casa che diventa a questo punto decisiva per tentare di allungare la serie e strappare magari una seconda grande sfida che significherebbe anche un incasso importante per la società.

In vista di Gara 1, Cisterna dovrà prestare particolare attenzione ai punti di forza dell’Itas Trentino. Tra i protagonisti spicca Alessandro Michieletto, terzo miglior realizzatore della regular season con 391 punti (34 gli ace), supportato da Lavia e Rychlicki in attacco. A muro, Flavio Gualberto Resende rappresenta una minaccia concreta, con 47 punti diretti nel fondamentale, un quinto nel bilancio complessivo della squadra, una enormità.

Nonostante la superiorità statistica, Trentino ha mostrato qualche lacuna a servizio e ma soprattutto in ricezione: ed è proprio su questi aspetti che Cisterna dovrà cercare di puntare.

La partita di sabato

Si gioca a Trento sabato sera alle 20.30, arbitri Maurizio Canessa e Alessandro Cerra. Gli orari dei turni successivi saranno definiti nei prossimi giorni.