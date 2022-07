“Città dei bambini” con il teatro itinerante a Minturno Scauri

Per l’estate 2022, nel comprensorio turistico di Minturno Scauri, un ricco calendario di appuntamenti, con piacevoli conferme e tante novità.Torna il Festival Teatro dei Ragazzi di Scauri “Tutti giù dal palco”, giunto alla 10^ edizione.

Ogni giovedì, all’Arena Mallozzi, sul Lungomare, fino al 25 agosto, varie compagnie italiane animeranno le serate dei bambini. Poi, fino al 30 agosto l’Ape Teatro Brecht arricchirà il ciclo di iniziative per i più piccoli con “La vecchia fattoria” a bordo del mezzo a 3 ruote, in otto doppi appuntamenti nelle piazze di tutti i centri del comune.Prime edizioni, tutte da scoprire, invece per le seguenti rassegne: “Girotondo teatro vagabondo”, con pupi, pupazzi e burattini (dieci date fino al 6 settembre); “Il Circo delle Favole”, animate, raccontate, cantate ed inventate in sei appuntamenti fino al 24 agosto; “La magia dei Burattini” del Teatro Nazionale dei Fratelli Mercurio di Sorrento (Napoli), in agenda il 26 luglio a Tufo, il 2 agosto a Minturno ed il 12 agosto a Scauri.

Ancora una volta, l’Amministrazione comunale pone al centro della programmazione estiva le famiglie, con un calendario variegato per i più piccoli, che potranno non solo appassionarsi all’incantato mondo delle storie animate ma scoprire e vivere tutti gli angoli del comprensorio, dalle nuove piazze alle aree di gioco fino agli oratori parrocchiali, per creare una vera e propria “Città dei Bambini”. La formula, già sperimentata, del teatro itinerante coniuga al meglio l’intrattenimento riservato alle famiglie e un turismo decentrato e sostenibile, che dall’area costiera si estende alle frazioni collinari e ai siti monumentali, allo scopo di spingere cittadini e ospiti a vivere e a riscoprire un territorio vario e vasto.

“Quest’anno – annuncia il Vicesindaco Elisa Venturo – festeggiamo la decima edizione del Festival del Teatro dei Ragazzi di Scauri, l’immancabile appuntamento del giovedì sera all’Arena Mallozzi. La rassegna torna con 8 nuovi spettacoli che faranno scoprire ai nostri bambini brave compagnie ed altre affascinanti storie – Volevamo celebrare questo traguardo con nuove iniziative in altri luoghi della città. E così, il ritorno dell’Ape Teatro Brecht (alla sua terza edizione), che Maurizio Stammati ha voluto dedicare alla “Vecchia fattoria”, ci ha spinti ad insistere sul teatro itinerante, per popolare le nostre meravigliose piazze e regalare ai più piccoli e alle loro famiglie nuove occasioni di svago: le rassegne “Girotondo teatro vagabondo”, “Il Circo delle Favole” e “La magia dei Burattini”. In totale ben 43 date… Tra le nuove location figurano Piazza Monte d’Argento, le scalinate della Chiesa di San Pietro e di Via XXIV Maggio. In questi anni – conclude il Vicesindaco – abbiamo imparato come il teatro sia scoperta, crescita, ma soprattutto condivisione, per questo crediamo nel suo valore sociale come collante della nostra comunità. Sono sicura che i tanti bambini che ci seguono da anni ne saranno felici e, come sempre, sapranno accogliere con gioia e curiosità le novità dell’estate 2022”.