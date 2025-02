Clamoroso Messi, non scende in campo perché fa freddo

Il motivo del forfait della Pulce Atomica per la partita tra lo Sporting KC ed il suo Inter Miami è di quelli mai visti prima. Se sei Messi puoi tutto.

Lionel Messi, il fuoriclasse argentino e considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, ha intrapreso un’avventura nel calcio statunitense da qualche anno. Come tanti campioni che sentono di essere prossimi a dare gli ultimi calci al pallone in carriera sono soliti fare, anche Messi ha scelto una avventura esotica, a suo dire. C’è chi prova una esperienza di vita emigrando molto lontano, e così ha fatto pure il 37nne ex Barcellona e Paris-Saint Germain.

Dal 2023 lui si è accasato all’Inter Miami, ambiziosa compagine della MLS, con la quale ha vinto una Leagues Cup. L’obiettivo conclamato del sodalizio della Florida è però quello di vincere un campionato di MLS. Lì Messi venne accolto alla stregua di una rockstar, e questo status di calciatore speciale d’altronde gli è sempre stato riconosciuto in carriera. Nonostante il suo status leggendario, anche Messi però non è immune agli imprevisti che possono influenzare la sua carriera.

Troppo freddo per Messi, “Ha chiesto di non essere convocato”

Di recente, un giornalista che è sempre molto bene informato riguardo alle vicende calcistiche negli Stati Uniti, tale Franco Panizo, ha rivelato che Messi potrebbe saltare l’esordio dell’Inter Miami nella Concacaf Champions Cup. E per un motivo mai sentito prima. L’incontro di esordio nella competizione per Messi e compagni vede impegnati il loro Inter Miami in trasferta a Kansas City contro lo Sporting KC, la principale squadra calcistica locale.

La disputa della partita è stata oggetto di discussione a causa delle condizioni climatiche estreme previste. Il match avrebbe dovuto avere luogo martedì 18 febbraio 2025, con però la Federcalcio statunitense che ha spostato il fischio d’inizio di ventiquattro ore. La nuova data è mercoledì 19 febbraio.

E secondo Panizo, Messi potrebbe non essere disposto a scendere in campo a causa delle temperature polari, che potrebbero scendere fino a -15° e con un vento che farebbe percepire addirittura -24°. Queste condizioni avverse hanno portato la Pulce Atomica a considerare di chiedere all’allenatore Javier Mascherano, suo ex compagno al Barcellona, di esonerarlo dalla sfida.

Temperature polari a Kansas City

Il freddo intenso e la neve prevista, con accumuli fino a 30 centimetri, hanno già costretto gli organizzatori a fare gli straordinari per evitare il più possibile disagi. Abituato al clima più temperato della Florida, il fuoriclasse argentino si trova ora a dover gestire le sfide legate a un clima invernale che è lontano dalla sua zona di comfort. E lo stesso vale per i suoi compagni di squadra.

Quello che però è stato visto come un capriccio dai più non ha mancato di rivolgersi contro lo stesso Messi come un boomerang. Alla luce dei quasi venti milioni e mezzo di dollari che l’argentino percepisce all’anno come stipendio, era inevitabile che giungessero delle critiche nei suoi confronti. E hai sentito l’ultima su Arrigo Sacchi? Ne ha parlato lui stesso ed è clamoroso.