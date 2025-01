Classifica migliori discount 2025: ex aequo al primo posto | Ti conviene assolutamente comprare qui!

Altroconsumo ha di recente pubblicato l’elenco di quelli che secondo i consumatori sarebbero i migliori discount del 2025, vediamoli insieme per capire quale dovrebbe essere il posto migliore per andare a comprare la vostra spesa.

È un fatto noto ormai che in questo momento gli italiani stiano puntando a cose specifiche quando vanno a fare compere. La spesa settimanale deve essere ragionata in maniera importante dal post Covid. La vita è diventata per mille motivi diversi molto più costosa, ma purtroppo gli stipendi non si sono minimamente alzati.

La crisi economica e lavorativa è ormai una costante che ci accompagna, mano nella mano, da anni. Le famiglie faticano a portare in tavola quello che invece fino a qualche anno fa era quasi scontato. I discount dove si scegliere di andare a fare spesa, quindi, risultano assistenti primari in questa situazione.

I discount più quotati del 2025

Le tendenze riportate da Altroconsumo sono degli importanti indicatori. L’attenzione verso la convenenza è per ovvie ragioni sempre crescente quando si va a scegliere il discount dove fare spesa. Qualità dei prodotti ed efficienza del servizio sono altri due importanti dati che gli italiani cercano in un discount. E non a caso sono proprio questi i fattori più quotati. Si cerca spesso di trovare una buona quantità rapportata al prezzo, cosa che dopo l’avvento della shrinkflation è andata via va scomparendo.

Il punteggio pieno non è stato raggiunto da nessuno dei gruppi presenti sul territorio italiano, ma siamo tutti concordi sul fatto che riuscire a mettere tutti d’accordo sarebbe stato impossibile. Esistono per 3 marchi che hanno raggiunto il parimerito e si dividono quindi il primo posto in classifica. Stiamo parlando i Esselunga, Ipercoop e NaturaSì, che hanno accumulato ben 77 punti su 100 a testa.

Comfort del punto vendita, diversificazione dei prodotti e qualità sono stati i loro punti di forza, che hanno permesso ai consumatori di votare il loro nome. Il risparmio è fondamentale quando una famiglia italiana va a fare spesa. Rispetto al 2023, per risparmiare, le famiglie hanno diminutio ben del 5% la loro spesa settimanale.

Si può quindi tendere solo a migliorare, purtroppo però non sono pochi i nuclei che sono arrivati a diminuirla anche del 14%. I dati di Altroconsumo ci aiuteranno a fare scelte consapevoli quando si sceglie il discount di fiducia è fondamentale e controllate sempre bene.