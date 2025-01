I supermercati non sono tutti uguali, Altroconsumo ha stilato la classifica: il risultato è del tutto inaspettato

Scopriamo insieme i supermercati migliori dove possiamo fare la spesa e cercare di salvaguardare il nostro portafoglio! Sembra impossibile ma non lo è.

Quando dobbiamo andare a fare la spesa diventa sempre più difficile. I prezzi aumentano continuamente e sembra che con delle cifre, anche importanti, come 50 euro, non riusciamo a comprare praticamente nulla. Ma noi oggi ti vogliamo far conoscere dei supermercati che ancora ci possono aiutare e ci fanno fare anche una belle esperienza al loro interno.

Si perché non sono assolutamente tutti uguali. Come sempre a sfilare una classifica ci ha pensato Altroconsumo. Scopriamo insieme quali sono i migliori e controlliamo se li abbiamo vicino a noi!

Fare la spesa, risparmiare e trovare tutto? Con Altroconumo è possibile, ecco i supermercati da preferire

Andare al supermercato, specialmente per noi italiani, è un momento molto importante ma alcuni possono influire in modo particolare sul nostro budget settimanale, o mensile. Ecco quindi che come sempre ci pensa Altroconsumo a darci una mano nello scegliere la soluzione migliore. L’indagine ha preso in considerazione un campione di oltre 12.000 clienti e raccolto ben 41.000 esperienze d’acquisto.

Rispetto allo scorso anno c’è stata una leggera flessione sia per un aumento dei prezzi in generale che per una riduzione della spesa mensile. Si è passati da 409 euro nel 2023 a 387 nel 2024. In modo particolare le famiglie maggiormente numerose hanno ridotto, in proporzione, molto di più rispetto agli altri.

Ma chi troviamo sul podio per soddisfazione e convenienza? Esselunga, NaturaSì e Ipercoop. Altri supermercati come Famila superstore e Iperfamila, Conad, Interspar, Eurospar, Carrefour, Bennet si sono piazzate con un punteggio buono. Nella fascia mediana troviamo anche Sigma, Sisa, Carrefour Market e Carrefour Express.