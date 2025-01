Claudio Bisio, avete mai visto sua moglie? Bellissima, chi è e di cosa si occupa

La moglie di Claudio Bisio è molto riservata ma bellissima, ecco tutto quello che non sai sulla loro relazione. Una coppia davvero eccezionale!

Essere la moglie di un comico così famoso e amata dal pubblico sicuramente ti mette al centro dell’attenzione mediatica ma questo non vale per tutti. Ad esempio la moglie di Claudio Bisio è una donna che è rimasta sempre in disparte rispetto al marito. Ma che cosa sappiamo su di lei e sulla loro lunghissima unione?

Entriamo nel dettaglio della loro relazione conoscendo anche meglio la bellissima donna che è affianco al comico di Zeling che vedremo anche questa sera in tv insieme alla spumeggiare Vanessa Incontrada.

Claudio Bisio, tutto sulla moglie Sandra

Iniziamo dicendo che la bellissima moglie di Claudio Bisio si chiama Sandra Bonzi ed è una giornalista nata nel 1964. Ha lavorato per alcune testate a livello nazionale come Donna Moderna e La Repubblica. Ma non solo, collabora anche con emittenti come Mediaset o Sky. Ma oltre a questo che cosa sappiamo su di lei?

La coppia insieme ha scritto anche un libro molto interessante dove hanno parlato della loro relazione in modo diverso dal solito. “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata”. Ma come e quando si sono incontrati? Parliamo del lontano 1992 in un locale di Milano. Sandra ha anche raccontato che quella sera era un po’ brilla e per Claudio è stato facile parlare con lei.

La coppia non si é sposata subito, anzi! Il grande giorno è arrivato solamente nel 2003 con una cerimonia ristrettissima a Barberino Val D’Elsa, dopo che erano diventati già genitori. Il primo figlio è nato nel 1996 mentre il secondo nel 1998. Claudio, parlando del suo ruolo come padre ha dichiarato che tutti lo credevano super divertente e scherzoso ma non lo è stato, anzi.

L’amore tra Sandra e Claudio è cresciuto nel tempo senza particolari gelosie, fortunatamente. Anche perché spesso Claudio è via per degli spettacoli e questo poteva essere un problema. Ad oggi sono super affiatati e nonostante il grande successo di Bisio, Sandra riesce sempre a tenersi un po’ in disparte.

Una donna incredibile che nel tempo ha trovato il modo di bilanciare sia il lavoro, che non ha mai spesso, che la vita privata. Oltre ad essere una donna bellissima che stupisce tutti con la sua eleganza nelle rarissime apparizioni pubbliche accanto al marito. E voi sapevate che era una famosa giornalista e che in coppia avevano anche scritto un libro?