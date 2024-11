Cobra Kai 6, Netflix annuncia la data di uscita della terza ed ultima parte

Netflix ha annunciato quando sarà trasmessa la terza e ultima parte della sesta stagione della serie cult Cobra Kai.

C’è parecchia attesa per la conclusione della serie collegata ai film dedicati al mondo delle arti marziali del franchising Karate Kid. Cobra Kai è stato un successo planetario e un bell’esempio di intelligente sfruttamento di un universo narrativo nostalgico. Chi lo dice che non si esce vivi dagli anni ’80?

La serie è riuscita a dare nuova linfa a un concept che pareva esaurito e a trasformare dei personaggi piuttosto bidimensionali e ancorati a caratteristiche adolescenziali in figure complesse e affascinanti, a più livelli. La fine dell’epopea è dunque vicina: tutti e cinque gli episodi conclusivi saranno pubblicati contemporaneamente da Netflix. Ma quando? E cosa succederà nelle ultime attesissime puntate di Combra Kai 6?

Cobra Kai ha entusiasmato tutti i vecchi fan della serie Karate Kid ma ha saputo anche attrarre nuovi appassionati: pure i giovanissimi si sono affezionati alla storia tormentata di Johnny Lawrence, colui che aveva vestito i panni del cattivissimo antagonista nel primo film.

Il dojo Cobra Kai, popolato da una nuova generazione di appassionati di karate, è un microcosmo in cui si sviluppano storie varie intriganti e nuove rivalità. Per Johnny, la sfida ha sempre lo stesso avversario: Daniel LaRusso, il protagonista originale. Johnny e Daniel sono ora adulti ma si ritrovano di nuovo in forte contrasto, non solo sportivo. Ma il vero protagonista adesso è Johnny, un uomo pieno di ombre e problemi irrisolti che cerca di redimersi, nonostante le circostanze poco positive che lo assalgono.

Cobra Kai 6: ecco quando arrivano le puntate conclusive della serie cult

Nella prima parte della sesta stagione di Cobra Kai, il pubblico ha seguito i preparativi del dojo Miyagi-Do e del Cobra Kai per il torneo internazionale di karate, il Sekai Taikai. Johnny Lawrence ha cominciato anche a lavorare vendendo auto al LaRusso Auto Group. Tutto ciò, inevitabilmente, ha portato a uno sviluppo dell’atavica rivalità tra lui e Daniel, e si arriva così a una rottura evidente.

Di riflesso, sono esplose anche le tensioni tra i ragazzi delle due scuole, con episodi di bullismo e risse. Solo nella seconda parte della sesta stagione Johnny e Daniel sono arrivati a riappacificarsi.

E ora è tempo per il gran finale con lo scontro finale di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence contro John Kreese (interpretato da Martin Kove). La sesta stagione di Cobra Kai sarà l’ultima. Netflix ha infatti confermato che la terza e ultima parte della stagione finale uscirà il 13 febbraio 2025, concludendo definitivamente la serie.