Coinvolto in un sinistro stradale in stato di ebbrezza alcolica, denunciato

il 26 apr 21, in Fondi, militari dell’ arma del luogo, a conclusione di accertamenti effettuati a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 16 aprile scorso, deferivano all’A.G. in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, un cittadino albanese 44 enne.

In particolare veniva appurato che il suddetto, in stato di alterazione psicofisica da sostanze alcoliche, alla guida di autovettura, rimaneva coinvolto in incidente stradale con feriti. Si procedeva pertanto al ritiro della patente di guida.