Colle Troiano, stanziati 450mila euro dalla Regione Lazio per il rifacimento del ponte

stato oggetto di dibattito in campagna elettorale e nei primi sette mesi di consiliatura, ma finalmente siamo all’epilogo della storia, con la direzione infrastrutture e mobilità della Regione Lazio che ha stanziato 450.000 € per la messa in sicurezza del ponte di via Colle Troiano in località San Magno a Fondi.

Nei mesi scorsi, diversi cittadini e forze politiche, hanno denunciato lo stato di abbandono e la conseguente insicurezza del ponte stesso. Quando l’Amministrazione comunale ha comunicato che per la sistemazione dell’opera pubblica sarebbe servito un finanziamento sovracomunale, mi sono attivato con la Regione Lazio – come d’altronde già fatto in passato dai consiglieri comunali di centrosinistra -, affinché questo finanziamento venisse elargito al più presto, considerate le precarie condizioni in cui versa il ponte.

Ora che i soldi sono stati stanziati dalla Regione, con la stessa dedizione ci impegneremo a stimolare chi di dovere affinché i lavori per il rifacimento del ponte partano al più presto, in modo da garantire la dovuta sicurezza a tutti coloro che, quotidianamente, percorrono via Colle Troiano.

Ci tengo pubblicamente a ringraziare la direzione infrastrutture e mobilità della Regione Lazio e la giunta regionale del Lazio per l’impegno e l’attenzione continua verso il nostro territorio. Continuerò a sollecitare questo impegno anche grazie ai nostri consiglieri regionali.

Da segnalare, infine, come la stessa direzione regionale abbia stanziato ulteriori 400.000 € per la sistemazione e messa in sicurezza di altre strade fondane.

Salvatore Venditti

Consigliere Comunale – Gruppo Consiliare “Camminare Insieme”