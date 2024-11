Colpo Juventus, accordo con il calciatore per gennaio: arriva dal PSG

Calciomercato in piena attività, ecco un colpo inatteso per la Juventus. Il giocatore potrebbe arrivare per il mese di gennaio. Ecco di chi stiamo parlando.

Come sanno tutti gli appassionati calcio e in particolare di calciomercato gli affari si preparano con largo anticipo, per poter battere la concorrenza e strappare migliori condizioni. Per cui non stupisce che già stiano circolando le prime voci sugli affari che andranno in porto nella prossima sessione di scambi.

Infatti a breve, tra poco più di un mese, riaprire il calciomercato con la consueta girandola di nomi, ipotesi e trattative più o meno vere, più o meno attendibili. Le squadre stanno già sondando il terreno per fare affari vantaggiosi e porre rimedio a carenze di organico o richieste particolari dell’allenatore. Questo vale anche le Juventus, protagonista di questa indiscrezione.

La sorpresa in arrivo per i tifosi della Juventus

Un obiettivo dei bianconeri sembra essere Milan Skriniar, difensore slovacco di 29 anni attualmente in forza al Paris Saint Germain e soprattutto ex colonna della difesa dell’Inter. Il giocatore svincolato a parametro zero dal club nerazzurro nell’estate del 2023 è stato poi messo sotto contratto dal ricchissimo club francese.

Ma i risultati ottenuti sono decisamente inferiori alle attese. Dopo l’infortunio alla caviglia patito nel gennaio di quest’anno, Skriniar è stato fuori dal campo per tre mesi, perdendo il posto di titolare nell’undici parigino. Il rientro non è stato dei migliori, tanto che la dirigenza lo ha messo sul mercato con richieste di club italiani, inglesi e sauditi. Lo slovacco tuttavia ha preferito restare in Francia per riconquistare il suo posto nella difesa del Paris Saint Germain.

La sua è stata certamente una scelta coraggiosa, ma l’arrivo di giocatori più giovani e promettenti nella reparto difensivo dei parigini, come Willian Pacho, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández, lo hanno messo definitivamente in coda alle preferenze dell’allenatore Luis Enrique. Da qui la decisione di Skriniar di valutare anche altre proposte fuori dalla Francia.

La Juventus sembra aver individuato proprio nel giocatore slovacco il nome giusto per sostituire gli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal, giocatori fondamentali nel progetto del mister italo-brasiliano Motta. Milan Skriniar potrebbe essere il giusto puntello centrale per la retroguardia bianconera per la sue capacità tecniche e fisiche, oltre che la sua lunga esperienza internazionale.

Quindi secondo la stampa sportiva francese, di solito ben informata, il difensore avrebbe dato il suo assenso ad un trasferimento a Torino, le trattative sono avviate, con i parigini che chiedono molto però. Si prospetta dunque l’ennesimo colpo per i tifosi dell’Inter e proprio dagli acerrimi avversari bianconeri.