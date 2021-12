Come allestire uno stand pubblicitario per una manifestazione

Che si tratti di sviluppare la propria rete, aumentarne la visibilità o addirittura aggiudicarsi nuovi contratti, i vantaggi generati dalle fiere non ti sono certo sconosciuti. Nel calendario di molte aziende, dai più grandi gruppi alle start up e alle PMI, questa è una grande opportunità per aumentare la propria notorietà.

Ma come attirare l’attenzione dei visitatori? In un mondo così competitivo, portare le persone al tuo stand può essere una vera sfida. E poi, una fiera non è necessariamente il posto migliore per presentare efficacemente i prodotti e servizi. Realizzare uno stand bello e accattivante è quindi il punto di partenza per il successo del tuo evento. Hai bisogno di ispirazione? Ecco i nostri consigli per creare lo stand perfetto.

Sottolinea gli USP in maniera chiara e concisa

Le USP (unique selling proposition) o anche dette “key selling points” sono fondamentali per potersi distinguere in un istante dalle aziende concorrenti. Si tratta di sottolineare le caratteristiche uniche della tua attività, ma anche i vantaggi che i tuoi prodotti e servizi hanno rispetto alla concorrenza. Definendo a monte i tuoi punti vendita chiave, puoi massimizzare la redditività del tuo stand dando il primo posto alle illustrazioni e agli elementi visivi. L’attenzione del tuo pubblico sarà quindi attratta dalla tua grafica sotto forma di video, disegno o persino fotografia.

Scegli un tema grafico accattivante

Al di là dei mezzi pubblicitari indispensabili per tutte le fiere professionali come roll-up, totem, bandiere e pannelli, vedi per esempio Studio Stands, la scelta di un tema per la decorazione del proprio stand può davvero aumentarne la visibilità e l’attrattività. Quando crei la tua decorazione, assicurati di essere coerente con l’immagine del tuo marchio e gli elementi grafici del tuo brand. Quindi, se per la tua comunicazione aziendale hai scelto di mostrare un’immagine informale, giovane e accessibile, una decorazione fredda e sobria così come un personale vestito eccessivamente formale potrebbe stemperare il messaggio che hai cercato di veicolare sui tuoi diversi canali di marketing.

Crea uno spazio accogliente

A prima vista, i centri congressi e altri centri espositivi non sono necessariamente luoghi intimi e invitanti. Tuttavia, se riesci a creare un’atmosfera che invita alla discussione e allo scambio con i tuoi potenziali clienti, la tua scommessa è vinta. Questo può ad esempio comportare l’installazione di un salotto o di un’area relax con alcune poltrone, pouf o sedie personalizzate con il tuo logo, e perché no un piccolo caffè. In pochi istanti creerai un’atmosfera accogliente per i visitatori e quindi aumenterai le possibilità di attrarre contatti interessanti.

Punta sull’interazione

Chicche e regali aziendali diventeranno i tuoi migliori amici per aumentare l’attrattività del tuo stand, la simpatia del tuo brand ma anche l’impegno del tuo target con la tua azienda. Nonostante siano molto apprezzati, la scelta del giusto tipo di articoli promozionali fieristici è importante per diventare indimenticabili anche dopo il tuo evento. Dimentica regali inutili e pensa a ciò che è pratico per il tuo target e che lo accompagna quotidianamente: chiavi USB, penne e taccuini personalizzati contrassegnati dal tuo logo e il gioco è fatto.

Vuoi aumentare l’attrattività del tuo stand? Organizza un gioco o una competizione e offri i tuoi gadget come ricompensa. Coinvolgerai così il tuo target e aumenterai la sua interazione con il tuo brand, ideale per fare colpo.

In conclusione, riuscire ad attirare l’attenzione ad una fiera non è di per sé complicato. Definendo chiaramente a monte i tuoi obiettivi e le tue proposte, arriverai perfettamente preparato per attirare nuovi contatti e contratti.