Come controllare la posizione di una persona su iMessage

L’intuitiva app di messaggistica di Apple, iMessage, è dotata di alcune funzioni interessanti che includono l’aggiunta di adesivi e la modifica dello stile della tastiera. Con iMessage è anche possibile condividere la propria posizione in tempo reale con amici e familiari. In questo articolo parleremo di come controllare la posizione di qualcuno su iMessage e come potete trovare posizione cellulare tramite numero gratis .

È possibile rintracciare la vostra posizione da un messaggio?

Tecnicamente, sì. Ci sono alcune situazioni che potrebbero consentire ad altri individui di ottenere la posizione in tempo reale del vostro telefono. Ad esempio, potrebbero inviarvi un messaggio di testo contenente un link di localizzazione nascosto. Una volta fatto clic sul link, si invierà inavvertitamente il pin della propria posizione.

È anche possibile condividere un SMS o un MMS contenente dettagli sulla propria posizione. Ad esempio, l’invio di una foto del menu del vostro ristorante potrebbe rivelare il vostro indirizzo al destinatario, che potrebbe riconoscere il vostro ambiente e localizzarvi con facilità.

Come vedere la posizione di qualcuno con iMessage

Se state cercando di rintracciare la posizione iMessage di un altro telefono, questa procedura passo dopo passo vi sarà sicuramente utile:

1. Accedere fisicamente al dispositivo di destinazione e attivare la condivisione della posizione.

2. Lanciate l’app iMessage, cercate il nome del vostro contatto e aprite una conversazione.

3. Fare clic sull’icona del contatto > info e selezionare “Condividi la mia posizione”.

4. Impostare la durata specifica della condivisione della posizione. Le opzioni disponibili sono 1 ora, 24 ore e a tempo indeterminato.

5. Accettate la richiesta di condivisione della posizione dell’iPhone di destinazione utilizzando il vostro dispositivo. Tuttavia, non condividete la vostra posizione specifica.

6. Una volta completata con successo questa procedura, dovreste rintracciare la posizione in tempo reale dell’altra persona su una mappa.

Purtroppo questo metodo presenta alcuni svantaggi evidenti. Ad esempio, gli utenti devono aspettare che i loro cari si distraggano prima di configurare queste impostazioni sul loro iPhone. Inoltre, è necessario conoscere il codice di sblocco del dispositivo prima di procedere con questo piano.

Altri modi per vedere la posizione di qualcuno nei messaggi dell’iPhone

Esistono alcuni metodi alternativi per localizzare l’iPhone di un’altra persona in tempo reale. Se vi state chiedendo come controllare la posizione di qualcuno su iMessage, queste tecniche non solo sono più veloci e sicure da usare, ma forniscono anche dati aggiuntivi che possono essere utilizzati per proteggere il vostro partner o i vostri figli dalle minacce digitali.

Ecco 3 potenti metodi di localizzazione di iMessage che potete provare:

Metodo #1: Phonsee

Phonsee è probabilmente la migliore soluzione di localizzazione esistente oggi. Questa applicazione di monitoraggio del telefono è dotata di un localizzatore GPS che fornisce le coordinate precise dell’iPhone di destinazione. Grazie a questa funzione, è possibile ottenere l’attuale città, l’indirizzo stradale e persino la cronologia della posizione di una persona.

Phonsee contiene anche una serie di utili funzioni, tra cui:

● Strumento di geofencing – È possibile creare un perimetro di sicurezza digitale su una mappa e ricevere avvisi ogni volta che la persona amata lo attraversa.

Monitoraggio dei social media – per scoprire con chi chatta e di cosa discute su WhatsApp, Tinder, Facebook Messenger, Snapchat, Hangouts e una serie di altre applicazioni di messaggistica simili.

Scanner del registro delle chiamate – Con Phonsee è possibile scoprire le chiamate in entrata e in uscita, l’ID del chiamante e gli orari.

Per scaricare questa app, basta visitare il sito https://phonsee.com/ e creare un account. Quindi, selezionare l’abbonamento preferito e completare il pagamento. Seguire le istruzioni dettagliate inviate via e-mail e completare l’impostazione di Phonsee sul dispositivo di destinazione. Una volta completata questa procedura, è possibile rintracciare l’utente target da remoto.

Pro e contro di Phonsee

Pro

È compatibile con i dispositivi Android e iOS.

Offre una funzione di blocco delle app e un keylogger.

È facile da usare e fornisce un’analisi dettagliata delle abitudini online dell’utente target.

Ha un cruscotto facile da usare.

Controindicazioni

Phonsee è relativamente più costoso dei suoi concorrenti.

È necessario l’accesso fisico al dispositivo di destinazione per la configurazione iniziale.

Metodo #2: uMobix

Un’altra opzione da provare è uMobix. Questa applicazione offre diverse funzioni di tracciamento che possono aiutare i genitori a proteggere i propri figli dagli occhi indiscreti di pedofili e cyberbulli.

Imparare a vedere la posizione di qualcuno nei messaggi dell’iPhone usando uMobix non è affatto complicato. Questo software è dotato di una funzione di localizzazione che si connette al dispositivo di destinazione da remoto e ne individua l’esatta posizione in pochi secondi.

Se siete interessati a rintracciare un iPhone rubato o smarrito, questa particolare funzione dovrebbe essere utile. Fornisce dettagli precisi sulla posizione su una mappa di facile lettura. Inoltre, questo localizzatore GPS integrato offre la cronologia della posizione dell’utente, consentendo di vedere dove è stato tutto il giorno.

Pro e contro di uMobix

Pro

uMobix è dotato di un keylogger accurato.

Offre il controllo remoto del dispositivo.

Permette agli utenti di gestire il tempo trascorso sullo schermo e l’uso delle app.

Traccia le app di incontri e le piattaforme di social media.

Cons

Non dispone di una funzione di geofencing.

Ha un processo di installazione piuttosto complesso per gli iPhone.

Metodo n. 3: Geofinder

Geofinder.mobi è un potente strumento di geolocalizzazione basato sul web che trova la posizione di qualsiasi dispositivo utilizzando il suo numero di telefono. Questa soluzione funziona in modo anonimo e supporta tutti i gestori di rete del mondo. Inoltre, non è necessario installare alcun software sul dispositivo di destinazione, il che lo rende un’alternativa versatile alla localizzazione di iMessage.

Ecco come funziona Geofinder:

1. È sufficiente visitare https://geofinder.mobi/ sul browser del PC preferito.

2. Inserire il numero di telefono della persona amata nel campo vuoto.

3. Scegliere il Paese utilizzando il menu a tendina disponibile e fare clic su “enter”.

4. Selezionare un messaggio di testo da inviare al destinatario.

5. Una volta inviato l’SMS contenente un link di tracciamento, il proprietario del dispositivo farà clic sul link e condividerà la sua posizione in tempo reale.

6. Iniziare a tracciare la propria posizione nello Spazio utente.

Sfortunatamente, Geofinder fornisce solo la posizione del telefono di destinazione e non può essere utilizzato per ottenere i messaggi di testo segreti, le e-mail, le chat sui social media e altro ancora.

Conclusione

Il metodo migliore per tracciare la posizione di iMessage consiste nell’utilizzare un software di monitoraggio efficace come Phonsee. Una volta capito dove i vostri figli passano il tempo tutto il giorno, sarete in una posizione migliore per proteggerli. Speriamo che i suggerimenti forniti sopra vi aiutino a prendere una decisione informata.