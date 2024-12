Come fare bombe da bagno fatte in casa con ingredienti naturali

Possono essere una bellissima idea regalo. Scopriamo insieme come realizzare facilmente delle bombe da bagno solamente con ingredienti facili da reperire.

Le festività natalizie si stanno avvicinando e con loro anche il dover comprare, o meglio la voglia, un regalo alle persone che hanno un significato per noi. Fare un piccolo pensiero è una sorta di ringraziamento. Ma se non vogliamo spendere un capitale che cosa possiamo fare?

Ecco che l’idea geniale sono i prodotti realizzati a mano. Noi oggi ti vogliamo mostrare come realizzare delle bombe da bagno buonissime. Sono veloci, semplice e super economiche. Quindi che cosa aspetti? Iniziamo subito a vedere cosa ci occorre.

Facilissime le bombe da bagno fatte in casa

Le giornate possono essere molto lungo e stressanti ecco quindi che il sogno sarebbe quello di fare un bel bagno nella vasca rilassante. Mettendo della musica, delle candele ma soprattutto una bomba da bagno che amiamo. L’interno di queste bombe è rilassante perché hanno burri ed olii buonissimi.

Possiamo fare una mini aromaterapia. Anche i bambini le possono usare se mettiamo qualche colorante o ingrediente particolare, le ameranno. In commercio ci sono di moltissimi tipi e profumazioni ma vuoi mettere quelle che puoi realizzare in casa.

Sono perfette anche per regalarle ad una amica o collega. Ti abbiamo incuriosito vero? Vediamo quali ingredienti ci occorro, molto probabilmente abbiamo anche tutto in casa!

200 gr bicarbonato di sodio

100 gr amido di mais

100 gr acido citrico

30 gocce olio essenziale a piacere

1 cucchiaio olio di oliva

Cacao in polvere, cannella o coloranti naturali

Iniziamo la realizzazione pesando il bicarbonato, l‘acido citrico e l’amido di mais. Versiamoli dentro una ciotolina se possibile di vetro. Mettiamo poi un cucchiaio di olio di oliva e 30 gocce di olio essenziale dentro una tazzina. Adesso uniamo il tutto ed iniziamo ad amalgamare.

Spruzziamo poca acqua per volta con un nebulizzatore. Amalgamiamo con un cucchiaio di legno ed uniamo gli altri ingredienti scelti. Come la curcuma, il cacao o la cannella. Se vogliamo colorarle uniamo qualche goccia di colorante alimentare, anche in polvere. Continuiamo a nebulizzare l’acqua fino a quando non abbiamo un composto che si possa lavorare con le mani.

Deve essere umido, mi raccomando. Adesso trasferiamo tutto nei nostri stampini per il ghiaccio, o nei vasetti delle yogurt se li abbiamo ( devono essere ben puliti). Premiamo per bene quando mettiamo il composto. Il risultato deve essere molto compatto. Se abbiamo utilizzato le formine per il ghiaccio mettiamo un peso come un pacco di riso per evitare che si espandano troppo.

Lasciamo le nostre bombe negli stampini per un paio di ore. Rovesciamole e lasciamole asciugare per 24 ore. Come vedi è davvero facilissimo realizzarle in casa, sia se le utilizzi per te stessa o se vuoi regalarle!