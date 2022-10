“Come in un sogno”, l’inedito ritratto del “Pibe de Oro” visto dagli occhi del suo fidato collaboratore ed amico

A breve disponibile nelle principali librerie e Store online il libro“Come in un sogno” , racconto inedito del grande calciatore Diego Armando Maradona negli anni in cui giocò con la maglia azzurra del Napoli, scritto dal suo fidato collaboratore e amico Giovanni Aiello. Una carrellata di aneddoti, storie mai rivelate, tenute nel “cassetto” di casa da Aiello insieme alle tante fotografie dell’epoca. Un’esperienza lavorativa che si trasformò per Giovanni Aiello in una vera e propria amicizia con il “Pibe de Oro”. L’introduzione dell’Opera è stata curata dal Giornalista Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva de “Il Mattino”.

L’Autore – Giovanni Aiello nasce a Napoli nel ’57 l’anno della messa in commercio della mitica Fiat 500. Di padre posillipino e di madre della costiera amalfitana nasce con il mare dentro, ed è proprio il mare a fare da cornice a questo idillico incontro tra lui e il più grande di tutti i tempi, il leggendario Diego Armando Maradona. Con la passione per il calcio sin da piccolo e il Napoli nel cuore, l’incontro è stato più che formante per la vita dello storico autista e factotum Aiello. Vive a Napoli, a Marechiaro, a pochi centimetri della sua casa natale e segue ancora oggi il calcio, il Napoli e anche Diego. Purtroppo, la prematura scomparsa “dell’ultimo”, ha fatto sì che non si possa seguire più attraverso storie, telegiornali e rotocalchi, ma tra ricordi, emozioni e sapori di una giovinezza passata insieme.

New Media Edizioni

1a edizione

Anno edizione: 2022

F.to 15×21

Allestimento: Brossura

Pagine: 120

EAN: 9791280817051

€ 10,00