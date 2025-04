Come profumare una scarpiera maleodorante senza bicarbonato: basta puzze grazie a un rimedio miracoloso

Tutti parlano del bicarbonato come un rimedio formidabile per non far puzzare più la scarpiera. Ma se ci fosse un’alternativa addirittura migliore? Ecco che te la svelo e spiego in poche parole.

Quante volte ti è capitato di aprire la scarpiera e venire travolto da un odore tutt’altro che gradevole? Scarpe da ginnastica usate, umidità, scarpe invernali riposte troppo a lungo: le cause possono essere tante, ma il risultato è sempre lo stesso e cioè un tanfo insopportabile.

Molti usano il bicarbonato di sodio come rimedio classico, ma non tutti lo amano. C’è chi non sopporta la polvere, chi cerca un’alternativa più profumata o chi semplicemente vuole qualcosa di diverso… che è esattamente il modo in cui la pensavo io. La mia amica Anastasia è giunta in soccorso con un consiglio formidabile. Vuoi sapere di cosa si tratta? Te lo svelo a breve e ti assicuro che non potrai assolutamente più farne a meno.

Il rimedio formidabile per profumare una scarpiera maleodorante (e non è il bicarbonato!)

Come me, Anastasia è un’amante dei rimedi fai-da-te per la casa. Mai vedrai detersivi costosi e comprati al supermercato nella sua dispensa. No. Piuttosto, spazio libero al bicarbonato, al limone, all’acido citrico eccetera eccetera.

Però, lei non ha mai amato il bicarbonato come rimedio per profumare scarpiere e armadi maleodoranti. Lo ritiene, parole sue, “poco funzionante”. Lei preferisce creare un sacchetto profumato capace di assorbire i cattivi odori e di profumare l’armadio e la scarpiera come mai prima di questo momento.

Complice la passione per gli oli essenziali, mescola olio essenziale di lavanda, chiodi di garofano, riso crudo e un ingrediente insolito ma efficace: sale grosso marino. Il risultato? Una scarpiera che profuma di pulito, di fiori e spezie. Gli odori sgradevoli spariscono nel giro di poche ore, e il profumo dura per settimane. Ogni tanto puoi rinfrescare i sacchetti con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale del suo profumo preferito.

I vantaggi di questo rimedio della nonna

La cosa bella di questo metodo è che è economico, naturale e personalizzabile: puoi usare anche oli di eucalipto, limone, menta o arancia, a seconda dei tuoi gusti.

Oltre a profumare, contribuisce a mantenere l’ambiente asciutto assorbendo l’umidità. Questo avviene grazie all’azione del sale marino, che permette di scongiurare la formazione di muffa. Insomma, puoi personalizzare il tuo sacchetto profumato e usarlo in diversi, utilissimi modi: per profumare così come per assorbire l’umidità in eccesso.