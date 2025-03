Come risparmiare sull’illuminazione di casa e quali lampadine a LED scegliere per ogni stanza

Quali sono i benefici delle luci a LED e quali usare per ciascuna delle camere della tua casa? Te lo spiego in poche e semplici parole, raccontandoti anche la mia esperienza personale.

Fino a qualche anno fa, non prestavo molta attenzione al consumo energetico in casa. La bolletta elettrica era semplicemente una delle tante spese fisse, e non mi ero mai fermata a riflettere su come ridurla. Poi, un giorno, tutto cambiò.

Fu una bolletta particolarmente alta a farmi cominciare a indagare in merito ai consumi dei miei elettrodomestici. Così mi sono rivolta ad un amico che presta particolare attenzione a questi temi. Una chiacchierata e un paio di analisi dei costi della mia casa mi hanno fatto capire che una parte significativa della mia spesa derivava dall’illuminazione. Probabilmente potresti trovarti nella stessa situazione. Se così fosse, quello che ho imparato sarebbe molto utile anche per te. Ecco perché voglio aiutarti a capire come risparmiare sull’illuminazione.

Risparmiare sull’illuminazione di casa: ecco come ho fatto

Dopo quella chiacchierata andai in un negozio di elettronica e acquistai un pacchetto di lampadine a LED. Il costo iniziale era più alto rispetto alle lampadine tradizionali, ma decisi di fare un esperimento. Sostituii prima le lampadine nelle stanze che usavo di più: il soggiorno, la cucina e la camera da letto, poi anche le altre.

Mi è bastato attendere l’arrivo delle bollette successive e fare un paio di conti per rendermi conto dell’effettivo risparmio. Insomma, le lampadine a LED sono state una vera e propria svolta per me.

I benefici delle lampadine a LED

Da quel giorno mi sono decisa a sostituire tutte le mie vecchie lampadine con quelle LED di ultima generazione. Infatti, ho scoperto che oltre a permettermi di risparmiare hanno tanti altri benefici che prima sottovalutavo.

Primo tra tutti, la durata maggiore. È vero che costano di più, ma una volta comprate dureranno molto, molto a lungo: fino a 25.000 ore contro le 1.000 delle lampadine tradizionali. Una differenza INCREDIBILE! Inoltre, hanno un impatto ambientale decisamente minore.

Come scegliere le lampadine a LED in base alle stanze di casa

Non tutte le lampadine a LED sono uguali: alcune sono a luce fredda, altre a luce calda. Per questo, devi sapere quali è meglio usare per ciascuna stanza di casa, se vuoi illuminarle alla perfezione.

Per il soggiorno e la camera da letto è meglio usare quelle a luce calda. Sono ambienti in cui ci si rilassa e una luce fredda non aiuterebbe in questo proposito. Per la cucina meglio una luce neutra o fredda, che aiuta a migliorare la visibilità. Lo stesso vale per la stanza che usi per studiare o comunque per lavorare. Per il bagno, invece, la risposta è: dipende. Per la “zona specchi” meglio optare per una luce neutra, mentre per il resto del bagno una calda per i momenti di relax.