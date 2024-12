Come stupisco i miei ospiti al pranzo di Natale? Segui alla lettera questi 7 consigli e farai un figurone

Il giorno più atteso dell’anno sta per arrivare. Scopriamo insieme come lasciare senza parole i nostri ospiti! Davvero incredibile.

Manca sempre meno al giorno di Natale e per questo motivo tutti sono in fermento per capire che cosa cucinare e soprattutto quante persone ci saranno. Ovviamente anche per fare i regali che non possono mai mancare! Ma noi oggi ti vogliamo aiutare, in che modo? Dandoti dei consigli super utili.

Seguendoli i tuoi ospiti rimarranno completamente senza parole. Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a vedere di che cosa si tratta e prendi nota!

Pranzo di Natale perfetto? Se segui questi consigli si

Il giorno di Natale a pranzo vogliamo che tutti i nostri ospiti stiamo bene e si rilassino. Prepariamo il menù da giorni prima. Cerchiamo di non dimenticarci nulla, cosa che puntualmente accade! Ma se sei ancora in alto mare con che cosa realizzare e non vuoi complicarti troppo la vita ti aiutiamo noi.

Stiamo per suggerirti un pranzo completo in modo facile, veloce e super coreografico che tutti ameranno. Sei pronta? Iniziamo! Come antipasto possiamo servire un tagliere di legno con formaggi e salumi ma non dimenticare la frutta secca e del miele. Altrimenti sono ottime delle mini porzioni di insalata di mare, o una mousse di salmone.

Vuoi l’idea divertente anche per i più piccoli? Realizza con la pasta sfoglia degli alberelli farciti con pesto, pomodorini e mozzarella. Andranno a ruba! Passiamo ai primi piatti. Ottime sono delle lasagne al ragù di cinghiale, oppure un risotto con le barbabietole ed il formaggio di capra.

Il colore rosso del piatto richiama alla perfezione il Natale! Vuoi rimanere sul tradizionale? Ravioli con zucca e amaretti conditi con burro e salvia. E’ il momento del secondo. Come rinunciare ad un arrosto ripieno con castagne, prugne e pancetta? Oppure un buon cappone al forno.

Preferisce pesce? Servi un bel branzino in crosta di sale! Per i contorni niente di più semplice, prova il topinambur in purè. Classico ma innovativo. Se puoi realizza del pane a forma di stella o trecce, tutti rimarranno a bocca aperta. Come dolce? Un buon tiramisù al pandoro, oppure dei biscottini decorati che gli ospiti possono anche portare via.

Per le bevande abbina il vino in base a quello che hai deciso di servire e a fine pasto se hai dei liquori fatti in casa o dei whisky pregiati è il momento di servirli. Ultimo consiglio ma non meno importante decora la tavola con i colori del Natale e personalizza ogni posto. Basta anche un piccolo sacchettino di cioccolatini con una decorazione natalizia.