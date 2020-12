Compra Italiano, Fratelli d’Italia in piazza per sostenere le aziende del territorio

È partita da Latina la campagna di Fratelli d’Italia provincia di Latina “Compra italiano, compra locale”.

Con un gazebo allestito in Corso della Repubblica, militanti di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Latina hanno promosso l’acquisto di prodotti del territorio e delle attività locali, incartando i pacchi con una speciale carta da regalo.

L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane fino a Natale, in altri comuni della provincia di Latina.

Al momento sono confermate le seguenti date:

Fondi, Piazza Matteotti, domenica 20 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00;

Formia, piazza Vittoria, sabato 19 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00;

Gaeta (luogo da definire), sabato 19 dicembre dalle 17.00 alle 19.00

Pontinia, piazza Indipendenza, sabato 19 dicembre, dalle 16.00 alle 19.00;

Roccagorga, piazza 6 Gennaio, sabato 19 dicembre dalle 16.00 alle 18.00.

Altri appuntamenti saranno confermati a breve.

“La risposta della cittadinanza come sempre è stata entusiasmante – commenta il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini – in tanti si sono avvicinati al gazebo incuriositi dalla carta regalo e dallo scopo della campagna. Purtroppo le nostre aziende sono state abbandonate dal governo: Conte aveva promesso aiuti pari a una potenza di fuoco, ma alle nostre imprese non è arrivato praticamente nulla. Sta a noi sostenerle. Per questo Fratelli d’Italia sta promuovendo la campagna “compra italiano, compra locale” in tutta Italia: salvare le nostre attività vuol dire salvare posti di lavoro e aiutare le famiglie”.