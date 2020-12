“Compra locale”, anche a Gaeta l’iniziativa di Fratelli d’Italia

Curiosità e apprezzamento dei cittadini intorno ai gazebo di Fratelli d’Italia dove volontari e dirigenti di Partito hanno impacchettato gli acquisti italiani in sostegno alle attività di vicinato.

Oltre 20 sono stati i prodotti comprati nei negozi di vicinato, impacchettati con l’inedita carta da regalo che riporta il logo dell’iniziativa.

Il Partito di Giorgia Meloni ancora una volta ha sostenuto tutte quelle attività che, a causa dell’emergenza Covid e dei provvedimenti del Governo, soffrono una crisi economica ingiusta. L’occasione ha permesso ai volontari e agli eletti di FdI di confrontarsi sulle proposte avanzate a tutela del Made in Italy, delle aziende italiane e del piccolo commercio ma anche relative al decreto ristori e a tutte le misure per affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Per noi non ci sono solo codici Ateco ma dietro ogni negozio, partita IVA e impresa c’è un italiano che lavora e merita aiuti concreti. Per questo, soprattutto nel periodo natalizio, abbiamo voluto fare ed invitare ad un piccolo gesto che, unito a quello di tanti, può dare respiro a molti lavoratori in un momento così difficile valorizzando, al contempo, le nostre tradizioni ed identità.

Nota stampa Fratelli D’Italia